Sindicatos cierran filas con Sheinbaum en defensa de la soberanía

mayo 1, 2026

“Soberanía no está en negociación”. Enfatizan

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- En el marco del Día del Trabajo, líderes sindicales del país cerraron filas en torno a la presidenta Claudia Sheinbaum y colocaron la defensa de la soberanía nacional como uno de los ejes centrales del movimiento obrero ante las acusaciones de Estados Unidos por narcotráfico y tráfico de armas en contra de Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa y nueve personas más.

Durante la conferencia conmemorativa del 1º de mayo, representantes de las principales centrales obreras coincidieron en que la unidad de los trabajadores no solo debe traducirse en la ampliación de derechos laborales, sino también en un respaldo firme al Estado mexicano frente a presiones externas, subrayando que la soberanía “no está en negociación”.

El secretario general de la Confederación de Trabajadores de México, Tereso Medina, afirmó que el movimiento sindical atraviesa una nueva etapa marcada por la unidad nacional y el acompañamiento al gobierno federal.

En ese sentido, sostuvo que los trabajadores del país están comprometidos con la defensa de México como nación independiente.

“Lo primero que deseamos es que en la unidad nacional defendamos también la soberanía nacional. La soberanía no está en negociación ni la dignidad”, enfatizó, al tiempo que reiteró el respaldo de la CTM a la presidenta.

Medina destacó que, si bien se han logrado avances significativos en materia laboral —como el incremento salarial, la eliminación del outsourcing abusivo, la reducción en las comisiones de las Afores y la mejora en pensiones—, aún hay retos pendientes que deberán enfrentarse con cohesión entre gobierno y trabajadores.

En la misma línea, María de Jesús Rodríguez Vázquez, representante de la Confederación Auténtica de Trabajadores de México, respaldó la política exterior del gobierno mexicano y subrayó el derecho de los países a la autodeterminación.

“Todos los países del mundo tienen el derecho de autodeterminarse conforme a sus propias reglas”, señaló, al advertir que México debe avanzar hacia una mayor autosuficiencia productiva para fortalecer su posición internacional. Asimismo, expresó que el sector sindical está listo para defender al país ante cualquier intento de injerencia externa.

Por su parte, Napoleón Gómez Urrutia advirtió que México enfrenta desafíos tanto internos como externos, pero aseguró que la clase trabajadora será un pilar clave para superarlos.

Enfatizó que, a diferencia de otros actores económicos, los trabajadores permanecen en el país incluso en momentos de crisis, defendiendo la producción y la estabilidad nacional.

“Cuando es necesario, la clase trabajadora lucha incluso por la soberanía de la patria”, sostuvo, al destacar que no puede haber desarrollo ni proyecto de nación sin la participación activa del sector obrero.

En tanto, el dirigente del magisterio, Alfonso Cepeda Salas, señaló que la defensa de la soberanía es condición indispensable para alcanzar la justicia social y la prosperidad compartida.

Reconoció el papel del Estado como garante de derechos y llamó a continuar fortaleciendo el modelo laboral impulsado en los últimos años.

A lo largo de las intervenciones, los líderes sindicales coincidieron en que la soberanía nacional está estrechamente ligada a la justicia laboral, al desarrollo económico interno y a la independencia en la toma de decisiones del país.

En ese sentido, respaldaron el liderazgo de la presidenta Sheinbaum, a quien atribuyeron una postura firme, “con aplomo, valentía y dignidad”, frente al contexto internacional.