Sheinbaum niega presión o a Lerdo con EU por Rubén Rocha o Maru Campos

Sheinbaum niega presión o a Lerdo con EU por Rubén Rocha o Maru Campos

mayo 1, 2026

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó categóricamente que exista algún tipo de presión o acuerdo político con Estados Unidos en torno a los casos del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, y sostuvo que su gobierno actúa con plena independencia y firmeza.

Durante su conferencia, la mandataria respondió a versiones que sugieren una supuesta relación entre las acciones del gobierno estadounidense contra Rocha Moya y la situación política en Chihuahua, particularmente en torno a la gobernadora.

Sheinbaum descalificó estas interpretaciones y las calificó como parte de una narrativa “falsa” impulsada por sectores de la oposición.

“Están poniendo a la presidenta entre la espada y la pared, falso”, afirmó, al tiempo que insistió en que en México las decisiones las toman las y los mexicanos, sin injerencias externas.

En ese contexto, lanzó un mensaje directo para subrayar la fortaleza de su administración: “La presidenta está fuerte, está sólida y muy segura”, dijo, al reiterar que su gobierno no se apartará de los principios de la llamada Cuarta Transformación, particularmente la defensa de la soberanía nacional.

Sheinbaum también arremetió contra lo que denominó la estrategia de la “derecha”, el “PRIAN”, o el “MACPRIAN” a quienes acusó de difundir reiteradamente versiones falsas con la intención de posicionarlas como verdad en la opinión pública.

“Esta idea de que si se dice muchas veces lo mismo se convierte en verdad, es lo que han estado impulsando”, señaló.

Como parte de su respuesta, defendió los resultados de su gobierno en materia de seguridad.

Aseguró que se ha logrado una reducción del 44 por ciento en los homicidios dolosos, además de avances en detenciones, aseguramientos e incautaciones, así como la destrucción de laboratorios clandestinos.

Asimismo, destacó que el Consejo Nacional de Seguridad ha autorizado el envío de 94 delincuentes a Estados Unidos, pertenecientes a distintos grupos criminales, como parte de acuerdos de cooperación bilateral y a solicitud del propio gobierno estadounidense.

Según explicó, estas acciones se han tomado bajo el criterio de que resultan benéficas para México.

En ese sentido, dejó en claro que la relación con Estados Unidos se mantiene en términos de coordinación y cooperación, pero con límites bien definidos.

“Cooperamos, nos coordinamos, pero nunca nos vamos a subordinar, porque es un asunto de dignidad del pueblo de México y de la nación”, enfatizó.

Sobre los casos específicos que involucran a Chihuahua y Sinaloa, la presidenta subrayó que ambos están siendo atendidos por la Fiscalía General de la República -dijo- instancia responsable de conducir las investigaciones y dar a conocer los avances.

“El caso Chihuahua lo lleva la fiscalía, el caso Sinaloa lo lleva la fiscalía”, reiteró, al insistir en la importancia de respetar las instituciones y los procesos legales en curso.

Finalmente, Sheinbaum cerró su posicionamiento reafirmando la solidez de su gobierno y su tranquilidad ante este tipo de señalamientos.

Aseguró que su administración se mantiene firme porque cuenta con el respaldo del pueblo y tiene claridad en sus principios.