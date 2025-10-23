Garantizan certeza laboral y educativa en municipios del norte de Veracruz: SEV

octubre 23, 2025

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- La titular de la Secretaría de Educación de Veracruz, Claudia Tello Espinosa aseguró que se garantiza la certeza laboral a maestros y trabajadores de la educación, así como a la comunidad educativa, afectada en municipios del norte de Veracruz afectados por la contingencia derivada de las lluvias torrenciales, desbordamiento de ríos e inundaciones.

La funcionaria estatal, explicó que en coordinación con la Secretaría de Educación Pública (SEP) y de la Secretaría de Protección Civil, ya se plantean estrategias para la atención de trabajadores del magisterio.

“Procuramos medidas administrativas para garantizar que las y los docentes, así como toda la comunidad educativa de las zonas afectadas tengan certeza laboral, administrativa y escolar”.

Asimismo, dio a conocer que todos los plazos administrativos, escolares y laborales tendrán en cuenta la circunstancias que esta emergencia ha provocado.

Agregó que se plantearon tres ejes donde destaca primero apoyo a la limpieza de zonas afectadas con brigadas de trabajadores voluntarios de la SEV que se coordinan con las otras dependencias.

El segundo es el acompañamiento técnico y administrativo para la realización de un censo para la valoración de daños a escuelas con la Coordinación Nacional de Beca.

Y el tercer eje es dar certeza laboral y administrativa a la comunidad educativa en región norte.

Hasta el momento la suspensión de clases se mantiene hasta el 25 de octubre, pero no se retornará a clases hasta que haya las condiciones de seguridad para los niños y jóvenes.