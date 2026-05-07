Fraudes cibernéticos siguen en aumento en el país 

mayo 7, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. En la actualidad, México ocupa el primer lugar en fraudes ciberneticos a nivel latinoamérica por lo cual resulta urgente tomar medidas que permitan a los ciudadanos defenderse ante este tipo de hechos, así lo dio a conocer la representante legal del Barzón de Resistencia Civil en el Estado de Veracruz, Teresa Carbajal Vázquez.

En conferencia de prensa, señaló que de finales de 2024 a la fecha esta modalidad de fraude ha tenido un incremento de más del 324 por ciento.

Además de 2025, a lo que va del año, se tienen más de 7 millones de denuncias por fraudes bancarios.

«Hoy amanecimos con México a la cabeza en todo América Latina somos el principal foco de atención de fraude cibernético. El 72 por ciento de las quejas que se presenta en contra de los bancos obedece a un tema de fraude bancario», dijo

Asimismo, Teresa Carbajal destacó que los sectores más vulnerables a sufrir esta modalidad de fraude son los comerciantes, empresarios y principalmente los adultos mayores, quienes son engañados a través de mensajes telefónicos, correos electrónicos, entre otros métodos.

Agregó que dentro de las entidades con mayor incidencia de fraudes cibernéticos se encuentran la Ciudad de México, el Estado de México y Jalisco.

Ante este panorama invitó al foro «Fraudes Digitales y vulnerabilidad social: retos y desafíos ante la urgencia de una agenda jurídica» en coordinación con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana que se realizará el próximo 11 y 12 de mayo en la calle Hermenegildo Galeana esquina 7 de Noviembre de la zona centro.