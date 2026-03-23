Reitera Sheinbaum mediación de México entre EU y Cuba

marzo 23, 2026

Confirma que hoy sale una nueva embarcación con ayuda humanitaria rumbo a la Isla

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que México mantiene comunicación tanto con el gobierno de Cuba como con Estados Unidos para contribuir a una solución pacífica ante la escalada de tensiones entre ambos países, al tiempo que descartó, por ahora, medidas extraordinarias para mexicanos residentes en la isla.

Durante su conferencia, la mandataria subrayó que el papel de México es el de un interlocutor dispuesto a facilitar el diálogo y evitar cualquier conflicto.

“México está ahí siempre presente para evitar cualquier confrontación”, señaló, al referirse a los contactos diplomáticos sostenidos con ambas naciones.

Como parte de su política exterior, anunció que este lunes partió un nuevo envío de ayuda humanitaria hacia la isla, dirigido al pueblo cubano, y adelantó que los apoyos continuarán “todo lo que sea necesario”.

Detalló que, además de embarcaciones con insumos, brigadas han salido desde territorio nacional con acompañamiento logístico de la Marina para garantizar su seguridad durante el trayecto marítimo.

La presidenta enfatizó que México mantiene una postura histórica en defensa de la autodeterminación del pueblo cubano y en contra de cualquier intervención externa.

En ese sentido, reiteró el rechazo de su gobierno al bloqueo económico impuesto a la isla desde la década de los sesenta, al considerar que limita el acceso a recursos esenciales como combustible, incluso en contextos de ayuda humanitaria.

Asimismo, hizo un llamado a privilegiar las vías multilaterales a través de organismos como la Organización de las Naciones Unidas, tanto para la resolución de conflictos como para la canalización de apoyos internacionales.

En materia de protección consular, Sheinbaum aclaró que no existe, hasta el momento, una recomendación para que ciudadanos mexicanos abandonen Cuba.

Indicó que la embajada de México en ese país se mantiene operando con normalidad y disponible para atender a la comunidad mexicana.

Finalmente, la mandataria señaló que el gobierno mexicano analiza recientes anuncios de apertura económica en Cuba, con el objetivo de evaluar posibles oportunidades para la inversión de empresarios mexicanos, aunque precisó que aún se revisan los alcances de dichas medidas.