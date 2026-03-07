Alerta en México por aumento de estafas telefónicas y ciberfraudes

marzo 7, 2026

Redacción. Autoridades mexicanas han emitido alertas recientes ante el incremento de estafas telefónicas y fraudes digitales que afectan a usuarios de telefonía móvil e internet en distintas regiones del país.

De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), los fraudes se están realizando principalmente mediante llamadas telefónicas, mensajes de texto y redes sociales, donde delincuentes se hacen pasar por bancos, instituciones gubernamentales o empresas para obtener información personal o dinero.

Una de las modalidades más detectadas es el “smishing”, que consiste en el envío de mensajes SMS que aparentan ser notificaciones oficiales. En estos mensajes se informa a las víctimas sobre supuestas multas, adeudos o problemas con servicios, e incluyen enlaces falsos para realizar pagos o verificar información.

Al acceder a estos enlaces, los usuarios son dirigidos a páginas que imitan sitios oficiales y se les solicita ingresar datos personales, contraseñas o información bancaria. Esta información puede ser utilizada posteriormente para realizar cargos no autorizados o cometer robo de identidad.

Otra modalidad frecuente es el “vishing”, un tipo de fraude realizado mediante llamadas telefónicas. En estos casos, los estafadores se presentan como empleados de instituciones bancarias o dependencias gubernamentales y alertan sobre supuestos problemas en cuentas o movimientos sospechosos. Posteriormente solicitan datos confidenciales o piden realizar transferencias para “proteger” el dinero.

La Policía Cibernética también ha advertido sobre intentos de fraude mediante la suplantación de instituciones como el Servicio de Administración Tributaria (SAT) u organismos financieros, con el objetivo de engañar a los ciudadanos y obtener datos sensibles.

Especialistas señalan que estos fraudes suelen apoyarse en estrategias de presión psicológica, como generar miedo o urgencia, para que las víctimas proporcionen información sin verificar la autenticidad de la llamada o del mensaje.

Ante esta situación, las autoridades recomiendan a la población no compartir datos personales o bancarios por teléfono, evitar abrir enlaces sospechosos y verificar cualquier trámite únicamente en sitios oficiales con dominio “.gob.mx”.

Asimismo, recuerdan que ninguna institución bancaria o gubernamental solicita contraseñas, códigos de seguridad o transferencias de dinero a través de llamadas telefónicas o mensajes de texto.

Las autoridades exhortan a la población a reportar números o mensajes sospechosos a la Policía Cibernética para prevenir nuevos casos y fortalecer las investigaciones contra este tipo de delitos.