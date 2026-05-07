Alcaldesa llama a aprovechar agua de lluvia y protegerse del sol

Alcaldesa llama a aprovechar agua de lluvia y protegerse del sol

mayo 7, 2026

Ariadn García/Xalapa, Ver.La alcaldesa de Xalapa, Daniela Griego Ceballos, llamó a protegerse del sol y aprovechar cuando llueve para captar el agua pluvial y así reducir el estrés hídrico que enfrenta la ciudad.

La edil exhortó además a cuidar de las mascotas de las altas temperaturas que van a continuar durante los próximos dos días.

«Protéjanse, está muy fuerte el sol, tenemos también nuestra campaña con Protección Civil, a los animalitos hay que protegerlos en estos días de calor», dijo.

Expuso que aunque del próximo sábado y hasta el próximo martes, bajará un poco la temperatura, y dado que se pronostican lluvias, se debe aprovechar para captar el agua pluvial.

«Aprovechemos también los que tienen captación de agua lluvia, afortunadamente no ha dejado de llover y eso ayuda también a bajar el estrés hídrico».

No hay aumento de Predial

En otro tema negó que el Ayuntamiento esté aplicando un aumento al impuesto predial y aseguró que únicamente se realiza un proceso de regularización y actualización catastral de algunos terrenos y propiedades en la capital veracruzana.

Durante la presentación del Día del Pueblo, la alcaldesa explicó que este programa busca que propietarios de predios que durante años no habían actualizado su valor catastral se acerquen al Ayuntamiento para regularizar su situación.

Griego Ceballos afirmó que existe “un rumor” sobre un supuesto incremento en el cobro del predial, situación que rechazó.

“Por ahí ha habido como un rumor de que estamos subiendo el costo del predial. Eso no es cierto, estamos regularizando”, sostuvo.

La edil señaló que los ingresos del Ayuntamiento provienen principalmente del pago del predial, así como de derechos y contribuciones relacionadas con limpia pública, Registro Civil, licencias de construcción y permisos comerciales, recursos que, dijo, regresan a la ciudadanía mediante obras y mejoras urbanas.

«Todo eso ayuda a fortalecer nuestras finanzas para regresárselas a ustedes, para dar un mejor servicio, pero también para hacer obras porque también hacemos obras de nuestros propios recursos».