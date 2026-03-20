Pese a muerte de “El Mencho”, CJNG sigue siendo uno de los más poderosos y peligrosos de México: Harfuch

Pese a muerte de “El Mencho”, CJNG sigue siendo uno de los más poderosos y peligrosos de México: Harfuch

marzo 20, 2026

Carlos Guzmán | Enviado, Isla Mujeres, Quintana Roo, 20 de marzo.– A un mes del abatimiento de su líder, Nemesio Oseguera, “El Mencho”, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se mantiene como una de las organizaciones criminales más poderosas y peligrosas del país, reconoció el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Cuestionado sobre si este grupo continúa siendo el de mayor poder en México, el funcionario señaló que, si bien la neutralización de su principal dirigente representó un golpe importante a su estructura, no implica su desaparición ni una pérdida total de capacidad operativa.

“Es un grupo que tiene presencia en varios estados de la República, es un grupo muy fuerte del crimen organizado; que si bien representa con la neutralización de su líder principal un debilitamiento de la estructura, no quiere decir que el grupo haya desaparecido”, afirmó.

El titular de la SSPC subrayó que el CJNG mantiene una presencia a nivel nacional y conserva un alto grado de peligrosidad, lo que lo coloca aún como un actor relevante dentro del mapa delictivo del país.

En este contexto, el funcionario evitó detallar los avances patrimoniales derivados de la operación en la que fue abatido el líder del grupo, y adelantó que será la Fiscalía General de la República (FGR) la instancia encargada de informar con precisión sobre los bienes asegurados y las diligencias ministeriales en curso.

No obstante, confirmó que ya se han asegurado algunos inmuebles vinculados a la organización criminal, como parte de las acciones posteriores al operativo encabezado por la Secretaría de la Defensa Nacional.

“Se le han asegurado ya bienes inmuebles… pero preferiría que fuera la Fiscalía quien dé con precisión qué inmuebles se han asegurado y qué diligencias se han llevado a cabo”, puntualizó.