México, Colombia y Brasil piden cese al fuego inmediato en Medio Oriente 

marzo 13, 2026

Los gobiernos de México, Colombia y Brasil emitieron una declaración conjunta en la que solicitan un cese al fuego inmediato en el conflicto armado que enfrenta a Estados Unidos e Israel contra Irán, y ofrecen su disposición para contribuir a una solución negociada mediante la diplomacia internacional.

En el comunicado, difundido este viernes, los tres países latinoamericanos “reiteran la necesidad de que las diferencias entre Estados se resuelvan mediante la diplomacia internacional, en consonancia con los principios de la solución pacífica de las controversias”.

Asimismo, consideran “indispensable que en el actual conflicto en Medio Oriente se declare un cese al fuego inmediato, para abrir espacios efectivos al diálogo y la negociación”.

Los gobiernos latinoamericanos expresaron su disposición de “contribuir a los procesos de paz que generen confianza, para avanzar hacia una salida política y negociada del conflicto“.

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó durante su conferencia matutina que la iniciativa surgió del presidente colombiano Gustavo Petro, quien propuso invitar a varios países de América Latina y Europa para hacer un llamado a la paz.

Sheinbaum destacó que el conflicto no solo afecta a Medio Oriente, sino que por las características de la zona impacta a todo el mundo, y recordó que el precio del petróleo regresó a los 100 dólares por barril, lo que afecta a los países que no producen este energético y repercute en el aumento de precios de diversos artículos y servicios.

La ofensiva de Estados Unidos e Israel ha dejado hasta la fecha más de mil 200 muertos en Irán, por su parte, Teherán ha respondido con misiles y drones contra Israel, y ha paralizado el tránsito en el estrecho de Ormuz.