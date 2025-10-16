FIFA anuncia venta de más de un millón de boletos para el Mundial 2026

octubre 16, 2025

La FIFA anunció que se han vendido más de un millón de boletos para el Mundial 2026, los cuales han sido adquiridos por seguidores de más de 212 países en los primeros 15 días desde que comenzó la preventa para tarjetahabientes VISA, la cual concluyó recientemente.

⚽ Los residentes de los tres países sede de la edición de 2026 —Estados Unidos, Canadá y México— encabeza la lista de compradores. Completando la lista de los diez países con mayor demanda de boletos se encuentran potencias futbolísticas como Inglaterra, Alemania, Brasil, España, Colombia, Argentina y Francia.

“Hoy celebramos la venta de más de un millón de boletos para el Mundial tras el sorteo de preventa de Visa. La respuesta del público ha sido increíble, y es una magnífica señal de que el Mundial más grande e inclusivo de la historia ya ha empezado a cautivar a los aficionados de todo el mundo”, indicó la FIFA en un comunicado.

Los titulares de boletos que cumplan los requisitos ya tienen a su disposición una plataforma de intercambio oficial en FIFA.com/tickets, donde podrán realizar una especie de reventa protegida, aunque en el caso de México la reventa estaría restringida.

“El propósito de esta iniciativa es proteger a los aficionados de reventas no válidas o no autorizadas, y está disponible para aficionados sujetos a normativas federales y locales; los residentes en México tendrán acceso a la Plataforma de Intercambio de Entradas de la FIFA”.

Los aficionados que no fueron seleccionados en el sorteo de la preventa tendrán una nueva oportunidad para comprar boletos en una segunda fase de venta, por lo que deberán registrarse a partir del lunes 27 de octubre —hasta el 1 de noviembre— en la plataforma de FIFA.