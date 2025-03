Falso que la SEV obligue a maestros a asistir a eventos políticos

marzo 25, 2025

La Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) informa que es totalmente falso que se haya solicitado o condicionado la asistencia de personal docente a algún evento ajeno a sus funciones.

Ante versiones que circulan en redes sociales y mensajería privada, en las que se menciona que se pasará lista o se aplicará alguna sanción a maestros y maestras que no acudan a un acto en particular, la SEV aclara que no se ha emitido ninguna instrucción en ese sentido.

El respeto a los derechos laborales del magisterio es una prioridad para esta administración, por lo que cualquier convocatoria a actividades fuera de las funciones educativas es completamente voluntaria.

Asimismo, reitera que la gira de trabajo que realizará la gobernadora Rocío Nahle García en la zona norte del estado es de carácter institucional y tiene como propósito dialogar con directores de escuelas primarias para fortalecer la infraestructura educativa y atender las necesidades del sector.