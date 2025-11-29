Brigada de Vigilancia Animal no investiga delitos, pero sí puede canalizar

noviembre 29, 2025

Ariadna García

Xalapa , Ver.

El director de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal, Eduardo Lara García, llamó a la población a denunciar cualquier caso de maltrato animal para realizar las canalizaciones necesarias cuando se trata de un delito grave.

«Las atribuciones de la Brigada de Vigilancia Animal son primordialmente preservar la salud, bienestar y la vida de la fauna que habita esta ciudad».

Esto, toda vez que la Brigada de Vigilancia Animal, al ser un departamento de la Dirección de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal, tiene entre sus atribuciones la prevención del delito y ser primer respondiente en caso de atención por maltrato animal.

«La Brigada puede ser la primera instancia con quien cualquier persona que presume un maltrato animal o abandono animal se comunique, la policía llega, hace el resguardo del lugar, protege a los animales momentáneamente mientras se canaliza con la instancia correspondiente, ya sea salud animal».

Explicó que, en el caso de que se requiera y si se trata de un probable delito por el homicidio o por la muerte de animales, se canaliza a la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y Contra los Animales de Veracruz para que hagan la investigación correspondiente.