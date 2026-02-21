Inician los festejos en Orizaba por el día internacional de la lengua materna

febrero 20, 2026

Leticia Maldonado/Orizaba, Ver. En el marco de la conmemoración del día internacional de la lengua materna, este viernes 20 de febrero arrancaron los trabajos que la secretaría de cultura en el estado organizaron para realizarse durante tres días en las instalaciones del museo de arte del estado ubicado en Orizaba.

Con la presencia de diversos difusores y promotores de las lenguas maternas así como de los pueblos originarios arrancaron las primeras charlas en relación a la conservación de los mismos. La inauguración de los trabajos estuvo a cargo de Jorge Alberto Flores del castillo, director de desarrollo cultural regional de la secretaria de cultura del estado.

Quién destacó que la música la danza los textiles las artes manuales Y por supuesto la lengua de los pueblos originarios no deben dejarse perder. Cabe mencionar que para los días sábado y domingo se tienen previstos foros y ventas artesanales además de la presencia de la titular de la secretaría de cultura en la entidad Xóchitl Molina.