Llaman a no regalar animales de compañía en fiestas decembrinas 

noviembre 18, 2025

Ariadna García

Xalapa, Ver.

La coordinadora de la Fundación Colectando con el Corazón, Natzielly Guadalupe Sánchez Mendoza, exhortó a las familias a no regalar animales de compañía en las fiestas navideñas.

Y es que señaló que las celebraciones de fin de año, es común regalar una mascota, a pesar de los cuidados y responsabilidad que esta misma implica al interior del hogar.

“Para que por favor no se regalen animalitos, los animales no es algo que esté de moda, son seres sintientes, seres vivientes, sujetos a derechos, de los cuales debemos cuidar y tener una tenencia responsable», dijo.

Asimismo, remarcó que tanto perros como gatos tienen derechos, y al igual que los humanos, pueden sufrir condiciones de abandono y de crueldad por parte de sus cuidadores.

Señaló que para evitar lo anterior, se organizan las denominadas “pasarelas de adopción”, como la organizada para el próximo 30 de noviembre, y en donde además se brinda información a las personas acerca de las acciones para prevenir el maltrato.