UV exige aparición con vida de estudiante de Agronomía en la zona Córdoba-Orizaba

noviembre 23, 2025

Yhadira Paredes

Xalapa, Ver.- Luego de que el pasado 21 de noviembre se diera a conocer la desaparición del joven Lorenzo Alexis Sánchez Dámaso en la zona de Amatlán de Los Reyes, la Universidad Veracruzana exigió a las autoridades la aplicación de protocolos para la aparición con vida del estudiante de Ingeniería Agrónoma.

A través de un comunicada la Máxima Casa de Estudios exhortó a la comunidad universitaria que se una a la búsqueda de Lorenza Alexis para que esté de regreso con sus familiares.

“La Universidad Veracruzana exige a las autoridades correspondientes y a las de Seguridad Pública, aplicar los protocolos para la aparición con vida de Lorenzo Alexis Sánchez Damaso, estudiante de la Licenciatura en Ingeniería en Agronomía de la región Orizaba-Córdoba”.

Asimismo, señala que como Universidad Veracruzana seguirán insistiendo por los espacios seguros para nuestra comunidad.

La Comisión Estatal de Búsqueda emitió una ficha de búsqueda por el joven de 18 años, ocurrida en la comunidad de Peñuela, municipio de Amatlán de los Reyes el 21 de noviembre de 2025.

Alexis mide 1.75 metros, tiene ojos color café oscuro y el cabello castaño oscuro, largo y lacio, de complexión delgada, nariz chata, boca mediana y utiliza brackets.