Por acuerdo con Federación, se detendría instalación de caseta en Orizaba

octubre 30, 2025

Redacción. Xalapa, Ver.- En próximas horas la gobernadora Rocío Nahle formalizaría el anuncio de que se ha llegado a un acuerdo para detener la obra de la caseta de peaje que pretendía instalarse en la zona de Orizaba.

Extraoficialmente se trataría de un acuerdo con el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, por el cual no se llevaría a cabo dicha instalación que había anunciado el Gobierno Federal.

La caseta sería parte de un libramiento para mejorar la vialidad en la zona Córdoba- Orizaba. Y aunque la petición de una mejora carretera fue hecha desde Veracruz, no se planeó mediante esta iniciativa por afectar al transporte en la región.

Transportistas y autoridades locales habían rechazado la instalación de la caseta, argumentando que incrementaría el costo de trasladados en la zona montañosa, por lo que ya se habría llegado al acuerdo de no realizar la obra.