Urgen rehabilitación de Primaria «Enrique Laubscher» en Orizaba; padres piden apoyo a Gobernadora

febrero 3, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. La Escuela Primaria Estatal “Enrique Laubscher» atraviesa una crisis de infraestructura que pone en riesgo la seguridad de sus alumnos y la preservación de su legado histórico.

Juan Manuel Yonca, integrante de la sociedad de padres de familia, hizo un llamado público a la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, para que intervenga en la rehabilitación integral del plantel.

La principal preocupación radica en el sistema eléctrico de la institución. Según documentos dirigidos a la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), el cableado actual tiene la misma antigüedad que el edificio, fundado en 1883. Esta instalación centenaria ya no es suficiente para soportar la demanda de los dispositivos tecnológicos modernos, lo que provoca fallas constantes en el suministro.

A las deficiencias eléctricas se suma el deterioro de los accesos. El director del plantel, el Mtro. Isidoro Aleluya Morales, ha formalizado solicitudes para la rehabilitación urgente de banquetas, guarniciones y calzadas. Actualmente, el estado de las vías de entrada representa una «barrera física crítica» que dificulta el tránsito seguro, especialmente para estudiantes o personal que utilizan sillas de ruedas.

El valor de la escuela trasciende lo educativo; el edificio es considerado patrimonio histórico de la ciudad por haber albergado el «Cantón de Orizaba» y ser la sede de la primera Escuela Normal del país.

«Son 143 años por donde han pasado generaciones de orizabeños; es necesario que las autoridades miren hacia acá», enfatizó Yonca, señalando que las aportaciones de los padres de familia ya no son suficientes para cubrir el mantenimiento mayor que requiere un edificio de tal magnitud.

A pesar de que ya se han entregado los oficios correspondientes (como el OFICIO NO. SEV/SUB-EB/DGEPE/SSE/DSO/SZE-295/30EPR1536G/251/2025), la comunidad educativa sigue a la espera de una respuesta concreta que garantice que ningún miembro de la comunidad se quede atrás por barreras arquitectónicas o falta de seguridad en las instalaciones.