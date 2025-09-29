Este 1 de octubre, se realizará el Festival del Café en el Congreso de Veracruz

septiembre 29, 2025

• Un amplio programa de actividades y la participación de productoras y productores del aromático de las diversas regiones de la entidad, confirma la legisladora Victoria Gutiérrez.

Xalapa, Ver., 29 de septiembre de 2025.- Debido a la importancia del café en la economía veracruzana y con la finalidad de reconocer su calidad y apoyar a las y los productores de las diversas regiones de la entidad, la presidenta de la Comisión Especial para la Atención, Seguimiento y Desarrollo de la Cafeticultura de la LXVII Legislatura, diputada Victoria Gutiérrez Pérez, anunció la celebración del Festival Internacional del Café, este 1 de octubre en las instalaciones del Congreso del Estado.

En entrevista, la legisladora informó que este encuentro reunirá a productores de las regiones de Coatepec, Huatusco, Córdoba, Zongolica, Pajapan, Misantla y Alto Lucero, quienes presentarán sus mejores muestras e invitarán a los asistentes a conocerlas y disfrutarlas.

Al extender la invitación a las y los ciudadanos interesados, la representante popular agregó que también está previsto un ciclo de conferencias a cargo de personalidades nacionales e internacionales, música y actuaciones artístico-culturales.

Además, estudiantes universitarios presentarán sus trabajos sobre robots que intervienen en la producción cafetalera, “uno sembrador y otro recolector”.

Victoria Gutiérrez Pérez confirmó que a este festival asistirán como invitados especiales las y los diseñadores del Proyecto Ares, programa en el cual científicas y científicos veracruzanos trabajan actualmente para incursionar en la aeronáutica espacial.

Al respecto, la legisladora consideró “necesario dar un contexto real. Hace unos días, algunos compañeros de oposición se dieron a la tarea malintencionada de usar las redes sociales para burlarse de lo que expuse. La verdad es ésa, existe el proyecto Ares y participarán este 1 de octubre”.

Por último, comentó que este encuentro contará con representaciones escénicas de los distintos momentos en que puede disfrutarse una taza de café, mismas que son parte de la cotidianeidad de las y los veracruzanos.