Esperan incrementar otorgamiento de becas para estudiantes de la UV este año

enero 31, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. El director general de la Fundación Universidad Veracruzana (Fundación UV), Facundo Pacheco Rojas, dio a conocer que para este año se proyecta incrementar entre un 10 y 12 por ciento el número de becas que se otorgan a estudiantes de la Universidad Veracruzana.

Dijo que esto se da como parte de una estrategia para fortalecer la permanencia y el desarrollo académico de la comunidad universitaria.

Refirió que uno de los principales ejes de trabajo de la Fundación es el fortalecimiento del programa de becas, especialmente a través de la alianza con Bécalos, un convenio de alcance nacional que permitirá intensificar la entrega de apoyos durante este periodo, luego de que el año pasado se concentrara en un solo semestre.

Además, señaló que la Fundación UV mantiene el otorgamiento de becas alimenticias, rubro que representa un reto importante debido al crecimiento en el número de comedores universitarios.