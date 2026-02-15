En agosto estudiantes de primaria recibirán pago único de 2 mil 500 pesos para útiles y uniformes 

febrero 15, 2026

Yhadira Paredes



Xalapa, Ver.- En la segunda quincena del mes de agosto se están dispersando 2 mil 500 pesos a alumnos y alumnas de educación básica en su nivel primaria para la compra de útiles escolares y uniformes para el ciclo escolar 2026-2027, anunció en Veracruz el coordinador nacional de Becas para el Bienestar, Julio César León Trujillo.

“Se trata de un apoyo en una sola exhibición de 2 mil 500 pesos por cada estudiante de primaria. Recursos que les estaremos dispersando en los últimos 15 días del mes de agosto, para que las mamás y papás puedan destinar este dinero a la compra de útiles escolares y uniformes del próximo ciclo escolar».

Se trata un apoyo a niñas y niños de primarias públicas en la entidad Veracruz, dijo en las asambleas informativas que se realizaron desde Coatzacoalcos y Minatitlán con mamás, papás y tutores, a quienes les dio a conoce los pasos a seguir para que todas y todos los estudiantes de primarias públicas en el Estado de Veracruz se incorporen a la Beca Universal que otorgará el Gobierno de México para Uniformes y Útiles Escolares.

La inscripción en la plataforma de los estudiantes será en el mes de marzo, por lo que recomendó a los padres de familias tener a la mano los documentos listos para digitalizarlos y subirlos a la misma.

Por su parte, el coordinador Estatal de Becas para el Bienestar en Veracruz, Carlos Villa, comentó que todas y cada una de las escuelas primarias públicas en el territorio veracruzano serán visitadas por las y los Servidores de la Educación para realizar las asambleas informativas dónde se dará detalles a los tutores de la forma en cómo podrán incorporar a todas y todos los estudiantes del nivel básico.