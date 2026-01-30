En Xalapa se gobierna para el pueblo y se escuchan todas las voces

enero 29, 2026

Xalapa, Ver., 29 de enero de 2026.- Integrantes del Cabildo y titulares de las direcciones del Ayuntamiento reiteraron el compromiso de trabajo por el Bien de Xalapa en el marco de la cuarta jornada del Día del Pueblo que se llevó a cabo este jueves, recibiendo 99 peticiones directas.

La Alcaldesa, Lic. Daniela Griego Ceballos, acompañada por el Síndico Único, Dr. Marco Aurelio Martínez Sánchez, así como por Regidoras y Regidores, recordó que desde antes de iniciar la administración se dio seguimiento a las peticiones ciudadanas, con los recorridos realizados en colonias.

Y, ahora, ya como gobierno, las solicitudes de la gente se tratan con responsabilidad institucional orientada a responder de manera efectiva. Este Día del Pueblo se desarrolló a lo largo de casi siete horas, se recibieron diversos planteamientos enfocados en mejorar las condiciones de vida de las familias.

Destacaron las solicitudes relacionadas con oportunidades laborales en distintos ámbitos, incluidas las de personas adultas mayores, las cuales fueron canalizadas a las áreas correspondientes para su atención. En este contexto, la Presidenta Municipal informó que, como resultado del trabajo realizado en las jornadas, se ha dado seguimiento a 62 solicitudes de empleo, vinculadas con empresas privadas, algunas de las cuales ya han realizado contrataciones.

Afirmó que se continuará trabajando de forma cercana y ágil para fortalecer estos procesos y ampliar las oportunidades de vinculación laboral. Asimismo, destacó que se impulsa que las empresas encargadas de ejecutar obras municipales consideren la contratación de personas con discapacidad, como parte de una política de inclusión laboral y responsabilidad social promovida por el Gobierno Municipal.

Y extendió una invitación a la ciudadanía para que participe en las jornadas del Día del Pueblo presentando sus solicitudes, las cuales serán canalizadas a las instancias y empresas correspondientes para su valoración y seguimiento.

Así, vecinas y vecinos de distintas colonias acudieron también para conocer el avance de peticiones planteadas en ejercicios anteriores, incluso para expresar su reconocimiento por las visitas, inspecciones y la atención brindada.

Una ciudadana de la colonia Rafael Hernández Ochoa se presentó para conocer el estado de una solicitud relacionada con un proyecto de pavimentación, planteada desde hace varios años. Al respecto, la Alcaldesa dio cuenta que la obra ya forma parte de los paquetes programados para este año y será considerada en una segunda etapa, lo que fue recibido con sorpresa y reconocimiento por parte de la solicitante.

De igual manera, habitantes de la calle Violetas agradecieron la respuesta otorgada a su gestión, manifestando confianza porque las obras solicitadas se concreten. Asimismo, una vecina de la calle Prolongación Diamante acudió a conocer los avances de su petición relacionada con la instalación de la red eléctrica.

La Presidenta Municipal explicó que actualmente se realizan las gestiones correspondientes ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE), un proceso que requiere trámites específicos, pero que contará con seguimiento puntual. Al cierre de este encuentro con el pueblo, la Presidenta Municipal enfatizó que desde el primer día se trabaja por resultados, dicha actividad permite tener un pulso cercano y real sobre lo que las familias requieren.