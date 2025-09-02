En Pachuca se dará a conocer categorización de Pueblos Mágicos: Rojí López

septiembre 2, 2025

Yhadira Paredes/Xalapa,Ver.- Será en la próxima Feria de Pueblos Mágicos que se llevará a cabo en Pachuca, Hidalgo, cuando se den a conocer las categorías que alcanzaron los Pueblos Mágicos del Estado de Veracruz, donde no se busca calificar la calidad del destino, sino su oferta de servicios turísticos.

Así lo dio a conocer el titular de la Secretaría de Turismo, Igor Rojí López, quien dijo que los ocho Pueblos Mágicos, Coatepec, Córdoba, Coscomatepec, Naolinco, Orizaba, Papantla, Xico y Zozocolco integraron sus expedientes para presentarlos ante la Secretaría de Turismo Federal.

Cuestionado sobre las categorías con las que se calificarán los Pueblos Mágicos, aclaró que se vinculan a temas relacionados con infraestructura turística y servicios prestados, no de la calidad en el nombramiento.

“Hay Pueblos Mágicos que son muy pequeños, con una oferta hotelera menor y tendrán una categoría, y otros que tienen grande de hoteles y tendrán diferente categoría. Es para que el turista no se sienta defraudado y sepa qué esperar”.

Rojí López afirmó que la SECTUR estatal busca apoyar a los pueblos con el nombramiento federal en temas de promoción, así como analizar sus propuestas.