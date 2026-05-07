Dictan formal prisión al Bukanas, detenido en Puebla

mayo 7, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Un juez dictó auto de formal prisión contra Roberto “N”, alias “Bukanas”, generador de violencia en la zona limítrofe entre Puebla y Veracruz y quien fue detenido en el municipio de Chinaghuapan, hace unos días.

A través de un comunicado de prensa, la Fiscalía General de la República dijo que este auto de formal prisión, fue por la probable comisión de los delitos de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro y delincuencia organizada.

La FGR indicó que una averiguación previa estableció que Roberto “N”, el Bukanas, en septiembre de 2014 mantuvo privadas de su libertad a 36 personas en Acultzingo, Veracruz, mismas que fueron liberadas por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

El Bukanas fue detenido por elementos de la Secretaría de Marina (Marina), la Defensa, Guardia Nacional (GN), con apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado de Puebla.

Actualmente se encuentra recluido en el Centro Penitenciario de Tepexi de Rodríguez, Puebla, en donde personal de la Policía Federal Ministerial (PFM), adscrito al estado de Veracruz, cumplimentó la orden de aprehensión por reclusión pendiente en el fuero federal.

El Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Veracruz, aportó los datos de prueba necesarios para obtener el auto de formal prisión por los delitos referidos.