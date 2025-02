En elecciones vamos solos pero aún somos 4T: PT

febrero 4, 2025

Juan David Castilla/Xalapa. El coordinador estatal del Partido del Trabajo (PT), Vicente Aguilar Aguilar, confirmó que fue la dirigencia nacional del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) quien no aceptó su propuesta para que el PT formara parte de la alianza electoral “Sigamos haciendo historia en Veracruz”.

En conferencia de prensa, el líder petista indicó que este organismo político se mantiene ideológicamente unido a la Cuarta Transformación, pero en elecciones irán solos tras las negociaciones fallidas con Morena.

“No es de agallas, esto es política. Nosotros somos de la Cuarta T. Simplemente encontramos en el camino un acto político, pero seguimos unidos ideológicamente a la Cuarta T. Seguimos unidos en la parte social a la Cuarta T. En temas políticos, electorales, vamos solos”.

También aseveró que a pesar de posibles pérdidas en los municipios, las relaciones entre los dirigentes siguen siendo amigables y respetuosas.

“Ha pasado en otros estados y no pasa absolutamente nada. Seguimos siendo amigos, son amigos los dirigentes a nivel estatal, somos compañeros también de lucha y somos respetuosos de ellos. Ellos también van a ser respetuosos de nosotros, estoy seguro. Pero en este momento vamos solos”, añadió.

Vicente Aguilar recordó que este partido solicitó 33 candidaturas en la negociación, pero los otros organismos políticos solo aceptaban 22.

Después de eso se planteó una nueva propuesta donde el PT se quedaba con esas 22 candidaturas y solicitaba recurrir a la encuesta en los municipios con más de diez mil electores; sin embargo, no lo aceptó la dirigencia nacional de Morena.

“No se pierde ningún registro porque no se está peleando nada del registro, ni acreditación, ahí no se pierde nada. En cuanto a las consecuencias, ganamos los dos, perdemos los dos. Hay municipios donde los vamos a hacer perder, hay municipios donde nos van a hacer perder, y perdemos y ganamos. Hay municipios donde van a ellos a ganar y nosotros vamos a ganar. No pasa absolutamente nada”, consideró.

La alianza “Sigamos haciendo historia en Veracruz” quedó formalmente integrada solo por el Movimiento de Regeneración Nacional y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).