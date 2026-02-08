En beneficio directo de más de 2 mil personas, realizan Tequio en la Ciclovía de la avenida Adolfo Ruiz Cortines

febrero 8, 2026

Xalapa, Ver., 8 de febrero de 2026.- Como parte de una estrategia permanente para la recuperación, conservación y dignificación de los espacios públicos, el Ayuntamiento de Xalapa llevó a cabo una nueva jornada de los Tequios por el Bien de Xalapa, encabezada por la Alcaldesa, Lic. Daniela Griego Ceballos, acompañada por el Síndico Único, Dr. Marco Aurelio Martínez Sánchez; la Regidora Primera, Lic. Julieta Aguilar Ortega; el Secretario del Ayuntamiento, Mtro. Víctor Hugo Meza Cruz; titulares y personal de las distintas áreas de la administración municipal, bajo la organización de la Dirección de Juventud, a cargo del Lic. Rafael Alarcón Barrientos.

Esta acción, que se realizará dos veces al mes, tuvo como punto de intervención la Ciclovía de la avenida Adolfo Ruiz Cortines, en beneficio directo de más de 2 mil vecinas y vecinos.

En la jornada participaron aproximadamente 250 personas, quienes atendieron diversos tramos estratégicos mediante labores de pintura de espacios y señalización, así como barrido manual de calles y banquetas, obteniendo la limpieza general del entorno.

Para el desarrollo de los trabajos se contó con maquinaria de barrido, contratada por la Presidenta Municipal, además de que se realizaron acciones complementarias de chapeo en áreas verdes y laterales de la vía.

El Tequio se llevó a cabo con la participación coordinada de áreas municipales como Presidencia, Sindicatura, Secretaría del Ayuntamiento, Participación Ciudadana, Desarrollo Urbano, Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal, Gobierno Abierto, Administración, Asuntos Jurídicos, SIPINNA, Presupuesto y Contabilidad, Egresos, Ingresos, IMMX, Alumbrado Público, Limpia Pública y Recursos Humanos, así como Regidurías, Desarrollo Social, Tesorería, Obras Públicas, Desarrollo Económico, Turismo, Medio Ambiente, Cultura, Salud, Educación, DIF Municipal, Contraloría, Cultura Física, CMAS, Juventud, CONMAS y Protección Civil.