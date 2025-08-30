En 17 municipios, SSP detiene a 27 personas y recupera vehículos robados

agosto 30, 2025

>En Coatzacoalcos, una persona privada de la libertad fue rescatada.

Xalapa, Ver., sábado 30 de agosto de 2025.- Resultado de la aplicación de la Estrategia de Seguridad Pública del Estado de Veracruz, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) aprehendió a 27 personas, entre ellas dos menores de edad, decomisó 164 dosis de sustancias con características semejantes al cristal y aseguró armas y vehículos, en operativos en 17 municipios del 26 al 28 de agosto, en coordinación con fuerzas federales y la Fiscalía General del Estado (FGE).

Por delitos contra la salud, en Veracruz fueron arrestadas dos personas, a quienes les incautaron 42 dosis y cinco bolsitas de una sustancia con características del cristal, tres bolsas con hierba seca similar a la marihuana, teléfonos móviles y una camioneta sin reporte de robo. En Río Blanco, un hombre fue aprehendido con cuatro dosis de la misma sustancia.

En Martínez de la Torre, un hombre y dos mujeres fueron capturados, confiscándoles 60 dosis de una sustancia con características del cristal, una báscula, un teléfono móvil y un vehículo sin reporte.

En Las Choapas, dos hombres quedaron bajo arresto, asegurándoles 12 dosis de la sustancia antes mencionada, 11 bolsitas de hierba seca semejante a la marihuana, una réplica de arma de fuego, dinero en efectivo y una bicicleta.

En apoyo a la FGE, durante el cumplimiento de órdenes de cateo en Ciudad Mendoza, Córdoba, Coatepec, Veracruz, Perote y Misantla, fueron aprehendidas 10 personas, entre ellas dos menores de edad; se les confiscaron cartuchos útiles, 46 dosis, dos bolsas y cinco bolsitas con características del cristal, 22 bolsitas y 11 dosis de hierba verde semejante a la marihuana.

Asimismo, un arma larga, una réplica de arma de fuego, pipas, terminales de cobro con tarjeta, un dron, básculas, un molde para la reproducción de billetes, dinero en efectivo, computadoras, teléfonos móviles, un inhibidor de señal, armas blancas, una motocicleta y tres camionetas sin reporte de robo.

Por el delito de acoso sexual a un menor, en Xalapa fue arrestada una persona. En Coatepec y Pánuco, como parte de la lucha contra la portación ilegal de arma de fuego, quedaron detenidos dos hombres y una mujer, a quienes les incautaron armas de fuego, cartuchos útiles y una camioneta sin reporte de robo.

En Las Vigas fue aprehendido un sujeto por delitos contra la autoridad, decomisándole una motocicleta sin reporte. En tanto que, en Tres Valles, fueron capturados cuatro masculinos por delitos contra las Instituciones de Seguridad y presunto homicidio.

Respecto al aseguramiento de vehículos, en Xalapa, Pánuco, Papantla, Yanga y Tuxpan recuperaron tres automóviles, un tractocamión y dos motocicletas con reporte de robo, además de cuatro unidades sin reporte y equipo táctico.

Finalmente, en Coatzacoalcos fue liberada una persona que había sido privada de la libertad.

Los detenidos, junto con la presunta droga, armas, vehículos y demás objetos confiscados, quedaron a disposición de la autoridad competente para la integración de las carpetas de investigación y el procedimiento legal correspondiente.