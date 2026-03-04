Ya inició el Mundialito 2026 en Xalapa con el respaldo de la SSP; se impulsa el sano recreo y la convivencia familiar

Ya inició el Mundialito 2026 en Xalapa con el respaldo de la SSP; se impulsa el sano recreo y la convivencia familiar

marzo 3, 2026

Xalapa, Ver., 3 de marzo de 2026.- El deporte es el motor de la transformación social y factor primordial para prevenir las adicciones, afirmó la Alcaldesa, Lic. Daniela Griego Ceballos, durante la inauguración de la sexta edición del “Mundialito 2026, protectores de vida contra las adicciones”.

Acompañada por el Síndico Único, Dr. Marco Aurelio Martínez Sánchez, y el exfutbolista profesional Édgar Andrade Rentería, destacó que este evento, organizado en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), es resultado del esfuerzo conjunto de distintas áreas que “creen en el deporte como el principal aliado para alejar a nuestras niñas, niños y jóvenes de las adicciones, de la violencia y del sedentarismo”.

En presencia del Subsecretario de Operaciones de la SSP, Capitán Gustavo Ricardo Romero Cuevas; el Director de Cultura Física, Lic. Rafael Manuel Herrera Moguel, y el Director de Juventud, Lic. Rafael Alarcón Barrientos, dijo que el deporte no sólo forma atletas, también forja el carácter, fortalece el tejido social, une a la sociedad y construye comunidad.

El Mundialito 2026 se desarrollará durante cuatro meses en siete sedes, dos de estas municipales, con la participación de 36 equipos varoniles y 17 femeniles de escuelas públicas y privadas de Xalapa y el estado.

En el marco de la inauguración, personal del Centro de Rehabilitación e Inclusión Social de Veracruz impartió la plática: “Los daños de las drogas”. También se desarrolló la puesta en escena “Un día a la vez”, a cargo de personal de la Dirección General de Prevención y Vinculación Institucional de la SSP, y la Unidad Canina de la SSP realizó una demostración de su labor.