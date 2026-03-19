Detienen a El Choky por su posible participación en el asesinato del periodista Gregorio Jiménez

Detienen a El Choky por su posible participación en el asesinato del periodista Gregorio Jiménez

marzo 18, 2026

Redacción. Xalapa, Ver.- Personal de la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron a David H.S. conocido como El Choky en Veracruz, por su posible participación en el asesinato del periodista Gregorio Jiménez Cruz, ocurrido en 2014 en Las Choapas.

La detención se dio en la colonia Francisco Villa del municipio de Coatzacoalcos, derivado de tareas de inteligencia y trabajos de investigación en campo. Lo que permitió cumplimentar la orden de aprehensión en contra del hombre de 34 años.

El Choky fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social número 12 en Guanajuato, y está a disposición de la autoridad judicial para continuar con el proceso legal. Gregorio Jiménez, reportero de Notisur, fue privado de la libertad y asesinado en Las Choapas. Esta es la primera detención relacionada con su caso.