Empresarios con buenas expectativas económicas este mes en Xalapa 

diciembre 11, 2025

Ariadna García/Xalapa, Ver. El presidente de Coparmex de Xalapa, Arturo Blanco Hernández, dijo confiar en que al cierre del año, con el pago de aguinaldos, se tenga un movimiento económico importante en la ciudad.

Sostuvo que tienen buenas expectativas durante este mes, y aunque ya existe mayor movilidad esperan que se incremente en próximos días.

«Vamos esperando que las ventas vean un ascenso, obviamente hay un movimiento ya que se percibe, pero esperamos que sea más fuerte en los próximos días».

Dijo que el cobro de Aguinaldo va a abonar mucho para que las compras incrementen.

Sobre el incremento en impuestos que se prevé, dijo que con esto se perjudica sobre todo al sector formal.

«Obviamente se perjudica a todo el sector, a todo el comercio y bueno más al sector formal que somos los que justamente tributamos».

Sostuvo que aunque es un reto cumplir con sus obligaciones como el pago de aguinaldos, lo harán en tiempo y forma.

«Estamos preparándonos, haciéndole los ajustes que hay que hacer, cada quien lo hará en su diferente rubro y ramo y de acuerdo al producto que le toque es todo un reto otra vez para el sector privado, pues el cumplir con todas las obligaciones que tenemos que hacer y cumplir por ley».