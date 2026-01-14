La cuesta de enero les pega a los infieles: Gleeden

enero 13, 2026

La llegada de 2026 ha traído consigo una de las cuestas de enero más desafiantes de los últimos años. Con un impacto directo en el 60% de los mexicanos debido a la falta de planeación y los excesos decembrinos, el sector de “romance y ocio” es el primero en resentir los ajustes en el presupuesto familiar y personal. De acuerdo con el último sondeo de Gleeden -la app de citas de relaciones no monógamas líder en América Latina, pensada por y para mujeres- el 90% de los infieles evitará las citas presenciales y priorizará la conexión digital, a través de apps de citas y sexting.

Para los amantes, el inicio de año ha significado un cambio drástico en la logística del afecto. De acuerdo con los usuarios de Gleeden, 8 de cada 10 infieles evitarán los hoteles y restaurantes al menos en este primer mes.

En el caso de los hoteles, las tarifas que proyectan incrementos significativos hacia mediados de año por eventos internacionales (como el Mundial 2026), las parejas han decidido “congelar” sus escapadas. El costo promedio de hospedaje en ciudades principales ya presenta una presión inflacionaria que aleja a los clientes habituales de fin de semana.

Por su lado, las cuentas promedio en restaurantes premium (que oscila entre los $1,900 y $2,600 MXN) resulta prohibitivo para el 61% de los encuestados que admitió haber gastado más de lo presupuestado en diciembre. Asimismo, la gran mayoría contestó que no planea dar ningún tipo de regalo o detalle durante enero.

Por lo que, los infieles han decidido resistir estas semanas base de chats y sexting (envío de imágenes de contenido sexual a través de dispositivos electrónicos). De igual manera, el 75% de los infieles confesó que preferirá coquetear con nuevas personas a través de la app de citas. Y el 45% buscará cumplir sus fantasías sexuales con nuevos amantes.

Al respecto, Silvia Rubies, directora de Comunicación en Gleeden Latam comparte que: eso no significa que nuestros usuarios dejen de “actuar”, ya que enero suele ser un momento de reflexión e inflexión, donde muchos se plantean su vida y relaciones. hemos detectado que durante este mes los usuarios incrementan su tiempo de conexión, pueden pasar entre 2 horas a 3 horas en la app durante el transcurso del día. Además, de usar más el botón de pánico, es decir, agitan un poco el celular para salir de la app inmediatamente, para que nadie los cache en el trabajo o en su casa.

Otros datos que reveló el sondeo de la app de citas, Gleeden, es que el 85% de los infieles aprovecha las horas del trabajo para chatear con sus amantes y 15% se conecta desde el baño de su casa.