El error financiero que afecta a 6 de cada 10 emprendedores en México

marzo 9, 2026

Emprender implica visión, disciplina y riesgo. Sin embargo, existe un error silencioso que limita el crecimiento de miles de negocios desde sus primeras etapas: no separar las finanzas personales de las empresariales. Lo que comienza como una solución práctica (utilizar la misma cuenta para todo) termina afectando la liquidez, la estabilidad del emprendedor y la viabilidad de la empresa. A esto se suma otro factor crítico: la falta de metas financieras personales y objetivos comerciales definidos, lo que deja a muchos proyectos sin una dirección clara.

En México, el desafío es significativo. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), a través de las Estadísticas sobre la Demografía de los Negocios, alrededor del 52% de las empresas no supera los primeros dos años de operación, y los problemas financieros figuran entre las principales causas. Además, la Asociación de Emprendedores de México (ASEM) señala que más del 60% de los emprendedores no separa formalmente sus recursos personales de los del negocio en las etapas iniciales.

La falta de orden no es únicamente un tema administrativo, sino estratégico. Cuando el emprendedor cubre gastos personales con dinero del negocio o utiliza recursos propios para solventar la operación, pierde visibilidad sobre la rentabilidad real. Sin esta claridad, resulta difícil evaluar el desempeño y tomar decisiones informadas. A esto se suma la ausencia de una planeación financiera personal: muchos no han definido cuánto necesitan para cubrir sus gastos, mantener su estilo de vida y generar ahorro, lo que impide establecer metas comerciales realistas.

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la gestión financiera deficiente es uno de los factores que limita la productividad de las pequeñas y medianas empresas en economías emergentes, especialmente cuando no existen controles ni una planeación adecuada.

“Muchos emprendedores creen que mientras haya dinero disponible todo está bajo control, pero no distinguen entre utilidad y flujo operativo”, explica Nadia Jiménez, coach especializada en finanzas personales. “El primer paso es definir cuánto necesitas como persona. Establecer un sueldo permite dimensionar cuánto debe generar el negocio, cuántos clientes se requieren y si el modelo es sostenible. Sin esa referencia, es muy difícil crecer con orden”.

Contar con esta claridad permite que el negocio opere con objetivos concretos. Definir un ingreso personal ayuda a establecer metas de venta, ajustar precios, mejorar la prospección y tomar decisiones con base en resultados, en lugar de reaccionar a urgencias financieras.

Señales de alerta de que estás mezclando tus finanzas

· No tienes un sueldo fijo definido.

· Cubres gastos personales con dinero del negocio.

· Desconoces cuánto corresponde a utilidad.

· Pagas impuestos sin planeación previa.

· Utilizas cuentas o tarjetas personales para la operación.

· No cuentas con un fondo de emergencia, ni personal ni empresarial.

6 tips financieros clave para emprendedores

· Abre cuentas bancarias separadas desde el inicio: esto facilita el control del flujo y el cumplimiento fiscal. También puedes utilizar tarjetas de crédito distintas para cada fin.

· Asígnate un sueldo fijo mensual: definir un ingreso personal establece una meta clara para el negocio y da dirección a los esfuerzos necesarios para alcanzarla.

· Construye dos fondos de respaldo: uno personal, equivalente de uno a seis meses de tu sueldo, y otro empresarial, de al menos dos a tres meses de operación.

· Diferencia el flujo de efectivo de la utilidad: no todo ingreso representa ganancia. Considera impuestos, costos y provisiones antes de disponer del dinero.

· Anticipa el pago de impuestos: reservar un porcentaje de los ingresos evita la descapitalización y reduce riesgos financieros. Delegar la gestión contable ayuda a mantener un mejor control.

· Protege tu patrimonio y activos clave: el blindaje patrimonial no solo incluye infraestructura, maquinaria o propiedad intelectual, sino también al capital humano estratégico. La ausencia de una persona clave puede generar impactos operativos y económicos si no existen mecanismos de respaldo.

En un entorno económico desafiante, el crecimiento de un emprendimiento depende en gran medida de la claridad financiera de quien lo dirige. Separar las finanzas, establecer un sueldo y definir objetivos concretos permite tomar el control del negocio y construir una operación sostenible a largo plazo.