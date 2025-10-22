Empresarios respaldan programa de gobierno que dará 50 mil pesos a comercios afectados en el norte

octubre 22, 2025

Xalapa, Ver.– El integrante de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción (Canacintra), Juan Manuel García González, calificó como “loable” el anuncio del apoyo económico de 50 mil pesos destinado a los comercios que resultaron afectados por las lluvias e inundaciones en la zona norte del estado.

El empresario xalapeño consideró que este recurso permitirá a los negocios locales reactivarse, pues muchos reportan pérdidas totales tras los recientes fenómenos meteorológicos.

“Creo que es un muy buen programa, pero volvemos a caer en que es momentáneo. Necesitamos programas a largo plazo, que es lo que estamos pidiendo. Creo que ahí es donde las cámaras deben hacer un llamado claro a implementar acciones que realmente reactiven la economía”, expresó.

García González adelantó que Canacintra buscará establecer diálogo con representantes de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedecop), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para impulsar la reactivación económica de Poza Rica, una ciudad que durante décadas fue un bastión petrolero.

“Yo creo que debemos buscar esos temas para que se dé el reacomodo del comercio. Canacintra, junto con el Tecnológico de Monterrey, realizó un estudio claro sobre un reacomodo económico que tiene que ver con la agroindustria y otras empresas ligeras”, comentó.

Finalmente, señaló que es necesario replantear las estrategias para la reactivación económica de la zona norte del estado, en coordinación con el apoyo gubernamental anunciado el pasado 20 de octubre.