Las ventas del 14 de febrero no fueron un boom, pero sí positivas: Empresarios

Aunque el Día del Amor y la Amistad generó movimiento en diversos giros comerciales de la capital veracruzana, el sector empresarial mantiene un panorama de cautela durante el arranque del año, ante las condiciones económicas actuales.

El presidente del Consejo Empresarial Metropolitano de Xalapa, Bernardo Martínez Ríos, señaló que la fecha propició una activación positiva en actividades vinculadas al consumo tradicional de la celebración.

«No fue un boom comercial, pero sí un movimiento que ayudó a dinamizar el inicio del año; sin embargo el contexto es distinto».

Detalló que sectores como restaurantes, florerías, pastelerías y tiendas de regalos registraron mayor afluencia y ventas; sin embargo, precisó que no se alcanzaron niveles extraordinarios, sino un repunte moderado que contribuyó a dinamizar las primeras semanas de 2026.

En ese sentido, consideró que este tipo de celebraciones representan un alivio temporal para el comercio local, pero no modifican el entorno general que enfrenta el sector empresarial en este inicio de año, el cual, dijo, continúa siendo retador y exige cautela, eficiencia operativa e incentivos que impulsen el empleo y la inversión.