México, el país más optimista frente al entorno y el escenario laboral en 2026

enero 13, 2026

En un contexto global marcado por la incertidumbre económica, social y ambiental, México destaca como uno de los países con mayor optimismo frente al futuro del trabajo y la vida personal, de acuerdo con el estudio global sobre las “Nuevas reglas del compromiso laboral” realizado por Pluxee e Ipsos[1], el cual recoge la voz de 8,700 colaboradores en 10 países.

A nivel global, las principales preocupaciones de los colaboradores están relacionadas con factores como: la inseguridad en el entorno (58%), la aceleración del cambio climático (27%), el temor a enfermar gravemente o a enfrentar una crisis económica (23% respectivamente) y la pérdida del empleo (20%). Por su parte, en México, la inseguridad lidera la lista con un 38%, muy por encima del promedio de economías emergentes.

Sin embargo, este contexto no ha erosionado el ánimo colectivo de los mexicanos. Al contrario, el país muestra uno de los niveles más altos de optimismo del estudio, puesto que 88% de los encuestados ve de manera positiva su futuro personal. Mientras que en su relación con el trabajo más de 80% declara que “ama” o “le gusta” su lugar de trabajo, superando incluso el promedio global.

El trabajo en la vida de los mexicanos

Aunque el empleo sigue siendo relevante, su lugar en la vida ha cambiado. Para el 44% de los colaboradores mexicanos, el trabajo es tan importante como el resto de su vida, mientras que 40% afirma que su vida personal es más importante que su empleo. Esta visión se acentúa entre generaciones más jóvenes y explica la creciente demanda por esquemas laborales flexibles y modelos centrados en las personas.

La percepción de bienestar laboral en México es alta, con una calificación promedio de 8.6 sobre 10, superando el promedio de economías emergentes. No obstante, esta valoración disminuye en organizaciones de gran tamaño, lo que refuerza la importancia de experiencias laborales más humanas y personalizadas.

Otro hallazgo que se identifica en el estudio señala una tendencia global hacia lo que denomina compromiso medido, un modelo en el que las personas se mantienen productivas y comprometidas, pero establecen límites para proteger su salud física, emocional y familiar.

México se alinea claramente con esta evolución, en donde 39% de los colaboradores señalan cumplir con lo esperado, sin embargo, también afirman poner límites cuando el trabajo se excede.

En cuanto al atractivo de las empresas, los buenos salarios siguen siendo un factor clave, pero ganan peso elementos como el propósito, la ética, los beneficios ajustados a las necesidades personales y culturas organizacionales que ponen a las personas en el centro.

“México es un mercado profundamente optimista y comprometido, pero también consciente de sus límites. El estudio nos muestra que el talento no está pidiendo menos compromiso, sino relaciones laborales más humanas y equilibradas”, afirmó Javier Alduncin, director de Recursos Humanos en Pluxee México.

De cara a 2026, México se consolida como un mercado laboral que promueve la combinación de compromiso, búsqueda de equilibrio y expectativa de reciprocidad, lo cual plantea un reto claro para las organizaciones: evolucionar hacia modelos más flexibles, humanos y coherentes.

El estudio confirma que el futuro del trabajo no se construye únicamente con productividad, sino con confianza, bienestar y propósito compartido.