Crece temor en Coatepec por ataques a negocios

noviembre 5, 2025

Juan David Castilla/Xalapa. Comerciantes del centro del Pueblo Mágico de Coatepec enfrentan una inusual ola de vandalismo que ha resultado en significativos daños materiales, principalmente en las fachadas de sus establecimientos.

El incidente, que involucra el impacto de lo que parecen ser postas o balines, ha generado alarma y pérdidas económicas entre el gremio.

La situación se intensificó el pasado 24 de octubre, cuando se registraron múltiples reportes de afectaciones a vitrales a lo largo de la calle Constitución, cubriendo el tramo desde su intersección con Allende hasta la calle Jiménez del Campillo.

Pobladores de Coatepec indicaron de manera anónima que hay temor por este tipo de atentados a los comercios del centro histórico del Pueblo Mágico cercano a la ciudad de Xalapa.

Los daños, caracterizados por impactos puntuales que han provocado el estrellamiento de varios cristales, sugieren el uso de un arma de aire comprimido o similar.

Entre los negocios afectados, todos ubicados sobre la calle Constitución, se encuentran una tienda de artículos deportivos, un local de venta de pollo asado, una verdulería y una clínica veterinaria.

La tienda de artículos deportivos, situada en la esquina con Jiménez del Campillo, ha sido la más perjudicada, estimándose que el costo de la reposición de su vitral podría superar los 4 mil pesos.

Esta modalidad de ataque no es aislada. Se presume que, en días previos, una situación similar afectó a vehículos estacionados en la calle Zaragoza, donde también se reportaron daños causados por balines, incluyendo espejos laterales fracturados.

Los vecinos pidieron a las autoridades estatales y municiones que refuercen la seguridad para garantizar la integridad de los visitantes y pobladores.