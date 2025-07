El viaducto será rehabilitado y puesto a disposición de las mujeres feministas: alcalde 

julio 17, 2025

Ariadna García. Xalapa, Ver.- El presidente municipal Alberto Islas Reyes afirmó que, el viaducto del parque Benito Juárez será rehabilitado y quedarán una vez más a disposición de las expresiones de las mujeres.

En entrevista en Palacio Municipal durante la presentación de «Verano en Xalapa 2025», expuso que aunque la dirección de Desarrollo Urbano tenía una proyecto “muy modernista” con un costo de 7 millones de pesos, no se llevará a cabo pues chocaba con lo que desean hacer las xalapeñas.

“No se hará porque va a chocar con lo que ellas quieren, que es seguir teniendo ese espacio de expresión y no quiero confrontarme con ideas. Le dije a Desarrollo Urbano que eso lo pensaramos para otra época, les dejáramos un espacio digno para que ellas lo utilicen adecuadamente” sostuvo.

Por ello, detalló que, en una primera etapa el ayuntamiento local iniciará con trabajos de rehabilitación en el viaducto para dejarlo en condiciones óptimas y sea un espacio digno.

“En principio vamos a cuidar las filtraciones, por eso la parte alta del viaducto se colapsa y tiene filtraciones, y luego vamos a pintar bien”, dijo.

Sobre la inversión expuso que las personas interesadas en pintar con temas feministas, aún no entregan el proyecto, por lo que se desconoce.

“Todavía no me traen el proyecto. La pintura no es cara para Xalapa, es proyecto de todas las participantes” indicó.