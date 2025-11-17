Despliegues estratégicos inhiben delitos en 17 municipios: SSP

noviembre 17, 2025

En el marco de la Estrategia Estatal de Seguridad Pública, y en coordinación con autoridades federales y municipales, se logró la aprehensión de 17 personas por su presunta participación en diversos delitos en Atoyac, Boca del Río, Catemaco, Coatzacoalcos, Córdoba, Cotaxtla, Huatusco, Isla, Jáltipan, Juan Rodríguez Clara, Martínez de la Torre, Papantla, Platón Sánchez, Santiago Tuxtla, Tuxpan, Veracruz y Xalapa.

Por delitos contra la salud fueron aprehendidas cinco personas, a quienes se les decomisaron 29 dosis de una sustancia con características de cristal; 16 bolsitas y tres envoltorios de hierba seca similar a la marihuana, además de una motocicleta sin reporte de robo.

En vehículos con reporte de robo, se recuperaron seis camionetas, seis motocicletas, tres automóviles, un remolque y un tractocamión. Al interior de una unidad se aseguraron cinco granadas, 19 poncha llantas y dos lonas con mensajes alusivos a la delincuencia organizada, así como una motocicleta sin reporte, que transportaba cinco dosis de una sustancia con características de cristal. Por estos hechos, cuatro personas fueron detenidas.

En Coatzacoalcos se detuvo a cuatro masculinos, a quienes se les decomisaron 60 litros de hidrocarburo y un vehículo sin reporte de robo. En otros tres municipios, tres personas más fueron aprehendidas, asegurándoseles dos armas de fuego cortas, una larga, cargadores, cartuchos útiles y una camioneta sin reporte de robo.

Finalmente, en Veracruz, durante un operativo realizado en un establecimiento dedicado al envío de paquetería, binomios caninos aseguraron 136 gramos de hierba seca con características de marihuana. Otra persona fue detenida por robo a propiedad privada, decomisándosele cables de telefonía, un cuchillo y una segueta.

Las personas detenidas y los objetos asegurados fueron puestos a disposición de la autoridad competente para las investigaciones correspondientes.