Concluye SICT trabajos en el primer frente de la rehabilitación de la carretera Poza Rica-Veracruz

Concluye SICT trabajos en el primer frente de la rehabilitación de la carretera Poza Rica-Veracruz

abril 17, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Se concluyó el primero de los dos frentes de trabajo en la rehabilitación de la carretera federal Poza Rica-Veracruz, tramo Poza Rica-Cardel, informaron las autoridades de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Centro Veracruz.

A través de un comunicado, la dependencia del Gobierno federal detalló que se trata un proyecto de 33.53 kilómetros divididos en dos frentes de trabajo, el primero del kilómetro 26+300 al 47+030, el cual fue terminado.

En ese sentido, indicaron que se continua con el tramo 7+500 al 20+300, con uno de los dos trenes de pavimentación que se tienen en la entidad, permitiendo que se agilicen las labores de mejoramiento de la carpeta asfáltica y fortalecer la seguridad de los usuarios de la carretera.

De acuerdo a la dependencia, esta rehabilitación de la carretera beneficia a los habitantes de Poza Rica, Papantla y Gutiérrez Zamora, que a diario circulan por esta importante vía para realizar sus actividades cotidianas.

“Una vez concluida la rehabilitación de la carretera, mejorará la conectividad regional y las condiciones de tránsito para miles de automovilistas, lo que impulsará la economía regional”, finalizó.

