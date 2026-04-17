Presas en Veracruz en niveles mínimos; lluvias iniciarían su recuperación

abril 17, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Hasta el momento las presas veracruzanas se encuentran en sus valores mínimos, por lo que se inicia su recuperación con la presencia de las lluvias que se han registrado, señaló Roberto Zapata Ronzón, analista meteorólogo de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).

En la conferencia del comité estatal de meteorología, el funcionario federal dijo que de acuerdo a los acumulados de lluvia, Veracruz vive el año 12 de los más secos con apenas 198.2 milímetros, por debajo del valor medio.

La temporada de estiaje, explicó, mantiene los niveles de las presas con valores similares.

“La presa Cerro de Oro Temazcal vemos la tendencia que es seguir a la baja, posiblemente en los tres o cuatro semanas más esté alcanzando un valor mínimo para empezar a recuperarse, estamos muy cerca de la curva. La presa Cangregera tenemos la disminución por la temporada de estiaje y la Canseco en la Laguna de Catemaco se tienen variaciones respondiendo a las precipitaciones”, dijo.

Por otra parte, Zapata Ronzón informó que de acuerdo a datos de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), hasta el 9 de abril se reportaron 54 incendios forestales, uno más con relación a la semana pasada, gracias a las precipitaciones en zonas montañosas.

Finalmente, en torno al monitor de sequía con corte al 31 de marzo, se mantiene un municipio veracruzano dentro de sequía moderada, Jesús Carranza y dos anormalmente secos Hidalgotitlán y Uxpanapa.