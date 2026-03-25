Denuncian acoso y amenazas contra alumnas de Normal Veracruzana; FGE investiga agresiones digitales

marzo 25, 2026

Juan David Castilla/ Xalapa, Ver.-Seis estudiantes de la Licenciatura en Educación Preescolar de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana (BENV) «Enrique C. Rébsamen» enfrentan una grave situación de acoso, difamación y amenazas de muerte perpetradas a través de perfiles desconocidos en redes sociales.

La problemática inició el pasado 22 de febrero, cuando desde cuentas anónimas de Facebook se lanzaron publicaciones falsas que intentaban involucrar a las jóvenes en actos delictivos y agresiones contra menores en una institución de educación preescolar.

El director del plantel, Gerardo Gómez Salas, manifestó el respaldo total de la institución hacia las afectadas, subrayando que estas acusaciones son totalmente infundadas y forman parte de una campaña de odio que ha escalado de la difamación pública a las amenazas directas contra la integridad física de las normalistas.

Ante el incremento de la hostilidad, que ahora incluye mensajes intimidatorios vía Messenger donde los agresores aseguran vigilar a las jóvenes las 24 horas del día y conocer sus domicilios particulares, la dirección de la escuela acudió el pasado 12 de marzo ante la Fiscalía General del Estado (FGE) para presentar una denuncia formal.

Debido a que los ataques no han cesado, este 24 de marzo de 2026 se realizó una ampliación de la denuncia aportando nuevas pruebas digitales.

La comunidad normalista ha solicitado formalmente a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) la implementación de medidas de protección urgentes para las alumnas, ante el temor fundado de que las amenazas trasciendan el plano virtual y se conviertan en agresiones físicas.

La institución hizo un llamado para detener cualquier acto de violencia en contra de su comunidad estudiantil.

Gómez Salas enfatizó que la escuela no dudará en recurrir a todas las instancias legales necesarias para encontrar justicia y garantizar que las alumnas no se sientan solas en este proceso.

El respaldo de la comunidad normalista se ha manifestado como una fuerza colectiva que exige a las autoridades ministeriales celeridad en las investigaciones para identificar a los responsables detrás de los perfiles falsos, señalando que el anonimato en la red no debe ser sinónimo de impunidad.

Mientras la FGE avanza en el rastreo de las cuentas, la Benemérita Escuela Normal Veracruzana mantiene una vigilancia interna y protocolos de acompañamiento para asegurar que las jóvenes puedan continuar con su formación académica en un entorno seguro y libre de hostigamiento.