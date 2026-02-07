Fijan costo de gradas para el Carnaval de Veracruz 2026

febrero 6, 2026

El Ayuntamiento de Veracruz aprobó el precio oficial que tendrán las gradas para los desfiles del Carnaval de Veracruz 2026 —a realizarse del 10 al 18 de febrero—, el cual será de 50 pesos por persona. También se fijó el costo de 10 pesos del acceso a los baños públicos móviles.

⇒ La oficialización de los precios fue dada a conocer este viernes 6 febrero, a casi una semana de que comiencen los desfiles de las comparsas y carros alegóricos, los cuales serán del sábado 14 al martes 17 de febrero, en el marco del Carnaval de Veracruz 2026.

“En sesión extraordinaria y por unanimidad, las y los ediles avalaron el costo establecido para las gradas que se encuentran en proceso de instalación sobre el Bulevar Manuel Ávila Camacho, las cuales estarán disponibles para el público durante los paseos de carros alegóricos programados del sábado 14 al martes 17 de febrero“, señaló el Ayuntamiento de Veracruz.

El nuevo costo de las gradas disminuyó a más de la mitad de lo que costaron el año pasado, cuando se vendieron en 110 pesos cada lugar. Se trata de una decisión que busca cuidar la economía familiar y garantizar que todas y todos puedan disfrutar de una de las celebraciones más importantes del Golfo de México.

Con la tradicional Quema del Mal Humor, miles de personas celebrarán el inicio del Carnaval de Veracruz 2026. En los cinco kilómetros y medio del malecón costero desfilarán comparsas, bastones y batucadas. Hasta el momento se tienen contabilizadas 52 comparsas registradas y un total de 27 carros alegóricos.

Para el Carnaval de Veracruz 2026 habrá nueve conciertos masivos en el bulevar Manuel Ávila Camacho, el Zócalo y la Macroplaza del Malecón. Entre los artistas invitados están Cristian Nodal, Banda MS, Natalia Lafourcade y Picus, una banda infantil que ambientará la coronación de los reyes infantiles.

⇒ De acuerdo con el calendario difundido, será del martes 10 hasta el miércoles 18 de febrero de 2026 las fechas en que habrá diariamente al menos un concierto masivo.

Los baños portátiles, que también se están colocando a lo largo del bulevar, brindarán servicio durante los desfiles y demás actividades carnestolendas que se desarrollarán del 10 al 18 de febrero, garantizando espacios dignos, funcionales y accesibles para las familias asistentes.