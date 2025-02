El campo está abandonado: campesinos de Papantla

febrero 7, 2025

Juan David Castilla/Xalapa. Los campesinos de la localidad José María Morelos, municipio de Papantla, pidieron apoyos a los gobiernos, para mejorar las condiciones de las familias que dependen del campo.

De acuerdo con Emeterio Santos Álvarez, comisariado ejidal de dicha localidad, las personas requieren ayuda para incrementar la producción de maíz y de otros cultivos en la zona norte del estado de Veracruz.

“Como todos sabemos, hay muchas necesidades en cada comunidad. Necesitamos obras públicas, pero no se ha visto. Con esta administración que estamos viviendo por parte del Ayuntamiento, quien sabe alguna comunidad reciba apoyos, pero por parte de Morelos no hemos visto buenas obras. No hemos visto esos apoyos que tanto necesitamos como la producción de maíz”.

También requieren obras públicas en las comunidades, para contar con caminos que les permitan distribuir y comercializar su productos primarios.

El entrevistado consideró que hay diversas necesidades en José Maria Morelos y otras comunidades del municipio de Papantla, donde algunos campesinos no lograron ingresar al padrón de beneficiarios de los programas sociales, como Sembrando Vida.

“Algunos tienen el programa que le llaman Salvando Vida, pero no lo tenemos todos. Habemos unos que no pudimos entrar porque nos pusieron traba. En mi persona, a mí se me puso traba, no pude entrarle”.

Los campesinos también piden obras hidráulicas que permitan garantizar el suministro de agua potable a las localidades de Papantla, una zona cercana a la ciudad petrolera de Poza Rica.

Los productores están molestos porque algunos aspirantes o candidatos a la alcaldía acudieron a la localidad en procesos electorales anteriores, prometieron apoyos y obras, pero no cumplieron.

En esta ocasión, los campesinos apoyan a Federico Márquez Pérez como aspirante a la candidatura del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para la alcaldía de Papantla.

Santos Álvarez recordó que Federico Márquez ya fue alcalde y desempeñó un papel importante en beneficio de las comunidades, por ello, lo respaldan nuevamente en su aspiración.

“Ha habido buenos presidentes pero también ha habido unos que no te echan la mano. Hay muchos aspirantes, a algunos no los conocemos. Van a las comunidades y solo prometen”, remató Santos Álvarez.