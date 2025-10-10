Incrementa la atención de crisis psicológicas en septiembre

octubre 10, 2025

Ariadna García/Xalapa, Ver. El Instituto Veracruzano de Salud Mental ha registrado un repunte en la demanda de atención durante septiembre, principalmente de personas con pensamientos suicidas, intentos previos o conductas de autolesión.

Víctor Manuel Villanueva, encargado de la Dirección del Instituto, explicó que en las últimas semanas se ha identificado un crecimiento sostenido en este tipo de casos.

«Lo hemos visto este último mes de septiembre secundario a los eventos que han sucedido en Xalapa. El motivo de la atención ha sido justamente la ideación suicida o antecedentes en el aspectro suicida, ya sea intentos o autolesiones».

De acuerdo con el funcionario, el área de urgencias está funcionando las 24 horas. Al día se atienden más de cien personas que acuden a los diferentes servicios como son psicología, neurología, neurofisiología y terapias específicas.

Villanueva subrayó que el Instituto prioriza a quienes carecen de seguridad social.

“La atención está enfocada en la población sin acceso a servicios médicos del IMSS, ISSSTE, Pemex, Marina o Ejército. En los casos en que sí cuentan con derechohabiencia, se realizan traslados seguros para garantizar su seguimiento”, detalló.

De esa forma hizo un llamado a las familias a estar atentas a cualquier signo de riesgo y a no demorar la búsqueda de apoyo, recordando que la atención temprana puede salvar vidas.