Se disparan costos de insumos hasta 400%; restauranteros descartan alza inmediata en menús

marzo 18, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver.- Los costos de insumos básicos para el sector restaurantero en la ciudad han registrado incrementos de hasta 400 por ciento, lo que ha encendido las alertas entre empresarios del ramo, informó Sergio Santos Buenfil, integrante del Consejo Gastronómico Veracruzano.

Entre los productos más afectados se encuentran el limón, la cebolla y el tomate, este último con precios que ya superan los 50 pesos por kilogramo en el mercado.

El empresario detalló que el encarecimiento ha sido significativo en las últimas semanas. “Una tara de limón de 25 a 30 kilos que antes nos costaba 250 pesos, ahora está en 700”, explicó.

A pesar de este panorama, aseguró que, por ahora, los restaurantes no contemplan trasladar estos aumentos a sus clientes, al menos en el corto plazo previo a la temporada de Semana Santa.

“Por el momento no se va a incrementar, pero nos vamos a reunir para analizar si será necesario más adelante”, indicó.

Santos Buenfil señaló que el alza en los precios está vinculada principalmente al costo de los combustibles, lo que impacta directamente en el traslado de mercancías.

“Los productos de la canasta básica que utilizamos en las cocinas han tenido incrementos importantes, pero nuestras cartas siguen igual, no las podemos mover en este momento”, sostuvo.

Recordó que el sector ya enfrentó un ajuste en agosto del año pasado, con aumentos de entre el 5 y el 15 por ciento, por lo que un nuevo incremento resultaría complicado en este momento.

No obstante, confió en que la próxima temporada vacacional represente un respiro económico para el gremio, con la llegada de visitantes.