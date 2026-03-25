Productores advierten crisis en el campo por bajos precios y aumento de costos

marzo 25, 2026

Ariadna García

Xalapa, Ver.-La falta de apoyos al campo y el desfase entre los costos de producción y el precio del maíz han profundizado la dependencia alimentaria en Veracruz y en el país, advirtió Ramón Pino Méndez, integrante del Consejo Productor de Maíz.

El representante del sector señaló que existe preocupación entre los productores debido a que, pese a las condiciones actuales del mercado, el precio del grano se mantiene sin cambios desde hace casi tres décadas.

“Estamos muy preocupados y el gobierno debería estar muy preocupado porque los problemas que se están desarrollando se podrían resolver muy sencillamente siempre y cuando haya voluntad”, expresó.

Explicó que desde hace 29 años se estableció un precio de referencia internacional de 3 mil 500 pesos por tonelada de maíz, el cual, dijo, continúa aplicándose sin considerar el incremento en los costos de producción.

“Ahora se sigue manejando el mismo precio lamentablemente desde hace 29 años. Hay una equivocación muy fuerte que tienen los funcionarios, ellos dicen que es precio internacional que sigue siendo 3 mil 500 y al campesino no le podemos pagar más que eso y están muy equivocados”, afirmó.

En contraste, detalló que producir una tonelada de maíz cuesta actualmente entre 6 mil 500 y 7 mil pesos, lo que deja a los agricultores en desventaja económica.

“Cuando la economía del productor siempre se ha visto afectada porque no ha habido un reconocimiento del costo real de producción”, añadió.

A este panorama se suma el encarecimiento de insumos, derivado de factores internacionales, lo que ha elevado aún más los costos para sembrar.

“Con los problemas que hay a nivel internacional en el Golfo Pérsico, los insumos volvieron a subir, andamos en el 33 por ciento arriba y ahora echar a andar una hectárea de maíz va a salir entre 50 y 56 mil pesos, la economía del productor se va a limitar mucho”, señaló.

Pino Méndez indicó que, aunque en Veracruz existen zonas con producción para autoconsumo y otras con capacidad comercial, la falta de apoyos impacta en todo el sector.

Además, alertó sobre el incremento en la dependencia alimentaria del país, al señalar que en 2025 México importó cerca de 40 millones de toneladas de maíz, cifra superior a la registrada en años anteriores.

“Por eso seguimos importando mucho maíz, terminamos el 2025 importando casi 40 millones de toneladas, el sexenio anterior andábamos como por los 17 millones y ha venido subiendo paulatinamente la dependencia alimentaria”, dijo.