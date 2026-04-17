García Harfuch y Rocha Moya se reúnen para dar seguimiento a estrategia de seguridad en Sinaloa

abril 16, 2026

Bajo un operativo de seguridad reforzado, este jueves 16 de abril se llevó a cabo una reunión del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, en las instalaciones de la novena Zona Aérea Militar, en la capital sinaloense.

El encuentro fue encabezado por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y contó con la presencia de representantes del sector empresarial, académico y de medios de comunicación, para dar seguimiento a las acciones en materia de seguridad en la entidad.

En redes sociales, el Gabinete de Seguridad señaló que se reafirmó el compromiso de mantener una coordinación permanente, fortalecer el diálogo con todos los sectores y avanzar en la construcción de condiciones de paz y seguridad en beneficio de la población sinaloense.

Desde las primeras horas de este jueves, elementos de la Secretaría de Marina, el Ejército, la Guardia Nacional y la Policía Estatal desplegaron un dispositivo en los alrededores de la base, anteriormente conocida como Base Aérea Militar número 10, restringiendo el acceso y resguardando el perímetro.

Entre los asistentes también fueron vistos el empresario Jesús Vizcarra Calderón y el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Jesús Madueña Molina, así como el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, y el secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles.

Por su parte, el Gobierno de Sinaloa destacó, en un comunicado, que el gobernador Rocha Moya manifestó su beneplácito ante el compromiso que refrendaron las autoridades del Gabinete de Seguridad federal para continuar con el reforzamiento de los operativos y estrategias enfocadas a garantizar la seguridad en Sinaloa.

“La instrucción es que se mantengan en Sinaloa las fuerzas federales que ya operan aquí, porque Sinaloa no se va a desatender, vamos a seguir trabajando con total intensidad y con la presencia de los mandos necesarios, incrementando los efectivos conforme se requiera”, abundó el mandatario estatal.

Rocha Moya destacó que son compromisos que ya quedan asentados. “De nuestra parte, vamos a integrar el C5, con más cámaras para Culiacán y Mazatlán, y coordinadamente se van a implementar estrategias de inteligencia que nos van a permitir cuidar cada lugar de Sinaloa”, agregó.