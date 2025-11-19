Cuatro municipios veracruzanos siguen sin Institutos Municipales de las Mujeres

noviembre 19, 2025

Ariadna García

Xalapa, Ver.

En Veracruz, cuatro municipios continúan sin conformar sus Institutos Municipales de las Mujeres (IMM), informó la directora del Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM), Zaira del Toro Olivares.

Se trata de Aquila, Tlacotalpan, Saltabarranca y Zentla, demarcaciones que aún no cuentan con estas instancias fundamentales para garantizar atención, acompañamiento y políticas públicas con perspectiva de género.

Del Toro Olivares señaló que, con la entrada de las nuevas administraciones municipales, el IVM impulsará la creación formal de estos institutos, a fin de que los ayuntamientos puedan acceder a presupuesto y cumplir con lo que establece la ley.

“Solo hay cuatro municipios que no tienen la constitución efectiva de su funcionamiento. Ahora que viene el cambio de administración, una de las primeras acciones será capacitar de manera constante a las nuevas directoras”, explicó.

La funcionaria destacó que, aunque no es un requisito que las titulares sean psicólogas, abogadas o trabajadoras sociales, sí deben contar con conocimientos básicos sobre los marcos jurídicos y protocolos que permitan brindar servicios adecuados a las mujeres.

Refuerzo desde los Centros Libres

Del Toro subrayó que la estrategia estatal se fortalece también a través de los llamados Centros Libres, espacios impulsados por la Secretaría de las Mujeres donde laboran cinco profesionistas: una abogada, una psicóloga, una trabajadora social, una promotora de derechos humanos

y una coordinadora

Estas especialistas se encargan de brindar atención integral, acompañamiento jurídico y psicológico, así como de promover acciones de autoempleo y empoderamiento entre las mujeres.

“Son espacios donde se atiende la violencia, pero también donde se reúnen mujeres tejedoras de la patria; mujeres que buscan herramientas para su desarrollo personal y económico”, afirmó.