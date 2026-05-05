Coparmex Xalapa pide que hechos violentos en el norte de Veracruz no queden impunes

mayo 5, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver.Coparmex Xalapa denunció que el pasado 4 de mayo de 2026, en la zona norte del estado, fueron incendiados cinco camiones de una empresa afiliada a la confederación, generando una afectación económica significativa y, aún más grave, poniendo en riesgo la integridad de sus colaboradores.

Por ello, a través de un posicionamiento firmado por el Presidente del Centro Empresarial de Xalapa Arturo Blanco Hernández Arturo Blanco Hernández, condenaron enérgicamente estos hechos.

“Estos actos no pueden normalizarse ni quedar impunes”, señalaron al tiempo que hicieron un llamado a las autoridades competentes para que realicen las investigaciones correspondientes, identifiquen a los responsables y se garantice la aplicación de la ley.

“La seguridad es una condición indispensable para el desarrollo económico y social. Sin ella, no es posible generar confianza, inversión ni empleo”, plasmaron. Asimismo, reiteraron su disposición para colaborar como aliados en la construcción de soluciones, “pero también nuestra exigencia de que se garanticen condiciones mínimas de seguridad y legalidad para el sector productivo”.

Remarcaron que, Veracruz tiene un enorme potencial y para alcanzarlo, es indispensable contar con un entorno de paz, certeza y Estado de derecho. Y es que recordaron que, apenas el pasado 30 de abril, en el marco del 40 aniversario de COPARMEX Xalapa, se llevó a cabo un panel de seguridad con la participación de representantes en Veracruz de las Fuerzas Armadas, Guardia Nacional, Centro Nacional de Inteligencia y autoridades municipales.

“En dicho espacio se reiteró la necesidad de fortalecer el Estado de derecho, garantizar condiciones de seguridad y consolidar un entorno de certeza jurídica que permita a las empresas invertir, crecer y generar empleo. Hoy, estos planteamientos cobran especial relevancia”, agregaron.