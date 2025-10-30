Se pronuncia la Coparmex por suspensión de pago de impuestos para comerciantes afectados por lluvias en el norte

octubre 30, 2025

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Alrededor del 50 por ciento de los socios de Coparmex en la zona norte de Veracruz sufrieron algún grado de afectación derivado de las lluvias torrenciales, desbordamientos de ríos e inundaciones que se registraron el pasado 10 de octubre, reveló el presidente de la Confederación, Arturo Blanco Hernández.

El representante empresarial se pronunció porque ante la grave situación que vive la población en general de municipios como Poza Rica, Álamo, El Higo, Tempoal, la Sierra de Huayacocotla y otras afectadas por la contingencia, se puedan brindar apoyos fiscales a los comerciantes y empresarios.

“La recuperación económica va a ser lenta, yo espero que se activen mecanismos para ayudar a los empresarios a que reactiven sus negocios porque no podemos negar que fue un hecho atípico pero se afectó alrededor del 50 por ciento de nuestros afiliados de la zona norte fueron afectados”.

Blanco Hernández dijo que hasta el momento no se tiene algún posicionamiento de las autoridades gubernamentales sobre temas fiscales, pero consideró que sería muy útil y productivo que hubiese una suspensión en el pago de responsabilidades fiscales.

“Si no hay una condonación, al menos una suspensión de impuestos federales, si fuera posible, en el ánimo político, en estado de Veracruz está el impuesto del 3 por ciento a la nómina que bien pudiese ser destinado en esta circunstancia particular para apoyar a los empresarios pequeños, micro que fueron afectados”.

Y es que, dijo, se trata del changarrito pequeño, la estética, el changarrito, la estética, que requieren apoyo porque será muy complicado levantarse nuevamente tras los estragos de las lluvias.

El presidente de la Coparmex reiteró que la recuperación para los micro, pequeños y medianos empresarios en la zona norte llevará al menos dos o tres años.