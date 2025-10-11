En Poza Rica, la mayor afectación para socios de Coparmex; «en talleres el agua sacó los vehículos en reparación»

En Poza Rica, la mayor afectación para socios de Coparmex; «en talleres el agua sacó los vehículos en reparación»

octubre 11, 2025

Ariadna García/Xalapa, Ver. El Vicepresidente de la Región Golfo de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), Juan Manuel García González, dijo que la mayoría de sus socios tuvieron pérdidas totales en Poza Rica, que es donde tuvieron los mayores daños.

Señaló que se están realizando los censos para conocer la magnitud de los daños pues estiman que el 70 por ciento de los empresarios agremiados tienen afectaciones.

En ese lugar se estima que hay 300 empresas, de las cuales 200 tendrían algún daño. En el resto de municipios del norte que tuvieron inundaciones, se están cuantificando las afectaciones.

«En Poza Rica la mayoría de de nuestros socios, que son talleres de reparación, vidrieras, estaban totalmente bajo el agua. Pérdida total, la que tiene la afectación más alta. Hubo talleres de reparación de nuestros socios, que son talleres automotrices, que el agua entró y sacó los vehículos de dentro de los mismos talleres. La verdad, es una situación muy desesperante para ellos».

Ante esto, refirió que es necesario ser solidarios puesto que se vive una situación de energía inédita.

Recordó que se abrirán seis centros de acopio para las delegaciones de Tuxpan y Poza Rica dado que se enfrenta una situación inédita.

«Hoy tenemos cinco mil casas damnificadas en Álamo, muchos de nuestros socios son afectados. La afectación ha llegado muy fuerte (…) yo le solicito a toda la población que a partir de hoy vamos a ver cómo organizamos los centros de acopio en la delegación Canacintra Xalapa, pero lo tenemos que ver muy bien para ver la transportación».

En Xalapa el Centro de Acopio se instalará en las oficinas de Canacintra Región Golfo, ubicada en Adalberto Tejeda No. 22, Col. Pumar, Xalapa, Veracruz en horario de Lunes a Viernes de 9:00 a 17:00 horas.